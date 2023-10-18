– Пока рано говорить о положении Шапи в Греции, на самом деле. Ему все там нравится. Но в целом все хорошо, в команде его приняли. Но сейчас пока рано судить, насколько все хорошо получается. Давайте подождем хотя бы пару туров.
23-летний Магомед-Шапи Сулейманов является воспитанником "Краснодара". В минувшее трансферное окно российский футболист на правах арендного соглашения перешел в греческий "Арис". За свой новый клуб нападающий сумел сыграть в четырех матчах. Он записал в собственный актив одну голевую передачу.
Источник: "Матч ТВ"
Агент Сулейманова: пока рано говорить о положении Шапи в Греции, но его хорошо приняли в "Арисе"
Алан Агузаров, агент нападающего "Ариса" Магомеда-Шапи Сулейманова, рассказал об адаптации своего клиента в Греции.
Фото: ФК "Арис"