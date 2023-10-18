Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Владивосток
1 - 0 1 0
РоторЗавершен
Волгарь
1 - 0 1 0
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
0 - 2 0 2
ФортеЗавершен
Химки
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Черноморец
0 - 0 (П 4 - 1) 0 041
КАМАЗЗавершен

Агент Сулейманова: пока рано говорить о положении Шапи в Греции, но его хорошо приняли в "Арисе"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Алан Агузаров, агент нападающего "Ариса" Магомеда-Шапи Сулейманова, рассказал об адаптации своего клиента в Греции.
Фото: ФК "Арис"
– Пока рано говорить о положении Шапи в Греции, на самом деле. Ему все там нравится. Но в целом все хорошо, в команде его приняли. Но сейчас пока рано судить, насколько все хорошо получается. Давайте подождем хотя бы пару туров.

23-летний Магомед-Шапи Сулейманов является воспитанником "Краснодара". В минувшее трансферное окно российский футболист на правах арендного соглашения перешел в греческий "Арис". За свой новый клуб нападающий сумел сыграть в четырех матчах. Он записал в собственный актив одну голевую передачу.

Источник: "Матч ТВ"


Сулейманов Краснодар Арис Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится