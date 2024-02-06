"Лесовой в процессе получения гражданства Израиля. У него есть ID Card, его можно заявлять как израильтянина без полученного гражданства", - цитирует Гринберга Sport24.
Напомним, что Лесовой перешел из "Динамо" в "Маккаби" из Хайфы на правах аренды до конца текущего сезона с правом последующего выкупа. В сезоне-2023/2024 полузащитник провел за московский клуб 13 матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 миллионов евро.
Агент Лесового сообщил, что его клиент проходит процедуру получения гражданства Израиля
Шахар Гринберг, представитель Даниила Лесового, рассказал, что его клиент на данный момент проходит процедуру получения израильского гражданства.
Фото: ФК "Динамо"