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Агент Лесового сообщил, что его клиент проходит процедуру получения гражданства Израиля

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Шахар Гринберг, представитель Даниила Лесового, рассказал, что его клиент на данный момент проходит процедуру получения израильского гражданства.
Фото: ФК "Динамо"
"Лесовой в процессе получения гражданства Израиля. У него есть ID Card, его можно заявлять как израильтянина без полученного гражданства", - цитирует Гринберга Sport24.

Напомним, что Лесовой перешел из "Динамо" в "Маккаби" из Хайфы на правах аренды до конца текущего сезона с правом последующего выкупа. В сезоне-2023/2024 полузащитник провел за московский клуб 13 матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 миллионов евро.

Лесовой Маккаби Хайфа
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