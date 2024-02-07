"Кокорин сейчас на своём месте, я это знаю. Не то, чтобы Кипр — это его уровень. Саша достоин выступать в чемпионате Италии. Я видел его игры в предсезонке "Фиорентины"", - цитирует Шпилевского Metaratings.
В текущем сезоне Кокорин провел за "Арис" 20 матчей и отметился 5-ю забитыми мячами и 3-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 32-летнего форварда в 1 миллион евро. Команда российского нападающего занимает второе место в чемпионате Кипра и отстает от лидирующего "АПОЭЛ" на два очка. Права на Кокорина принадлежат итальянской "Фиорентине", клуб второй год подряд отправляет нападающего в аренду в кипрский клуб.
Тренер "Ариса" Шпилевский: Кокорин достоин выступать в чемпионате Италии
Тренер кипрского "Ариса" Алексей Шпилевский высказался об Александре Кокорине.
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