- Я оставлю это без комментариев. Не буду говорить ничего. Это мнение Павла, я не хочу вступать в дискуссию. Мы уважаем мнение футболистов, а футболисты должны уважать мнение тренеров, - передаёт слова Гунько Sport24.
31-летний российский полузащитник Павел Могилевец выступал за ереванский "Урарту" с июля по ноябрь 2023 года. Ранее футболист рассказал, что главный тренер Дмитрий Гунько объявил ему о разрыве контракта посреди сезона за 10 минут до начала очередной тренировки. В 12 матчах за "Урарту" во всех турнирах Могилевец не отметился результативными действиями.
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Главный тренер "Урарту" Гунько отреагировал на вопрос об обвинениях со стороны Могилевца
Наставник армянского "Урарту" Дмитрий Гунько ответил на вопрос об обвинениях по поводу разрыва контракта со стороны экс-полузащитника клуба Павла Могилевца.
Фото: ФК "Урарту"