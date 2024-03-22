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Глушаков: чемпионат Армении - как АПЛ, каждые четыре дня игра

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Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков, перебравшийся зимой в "Урарту", сравнил чемпионат Армении с английской Премьер-лигой.
Фото: ФК "Урарту"
"У меня в Армении всё хорошо. Для меня нет сложности нигде адаптироваться. Я народный футболист, всё нормально. До паузы на сборные выиграли матч и вышли в полуфинал Кубка. Чемпионат Армении своеобразный по-своему. Каждые четыре дня игра, как в АПЛ. Соображаю, как правильно восстанавливаться и правильно готовиться к матчам", - поделился Глушаков.

Экс-полузащитник московских "Спартака" и "Локомотива" Денис Глушаков перебрался в Армению в зимнее трансферное окно. Футболист подписал контракт до конца сезона с клубом "Урарту", главным тренером которого является экс-наставник "Спартака" Дмитрий Гунько.

В составе своего нового клуба Глушаков уже успел принять участие в 4-х матчах. 90 минут 37-летний хавбек провел на поле в матче 23-го тура против "Ширака" (0:1), 67 минут - в 24-м туре против "Вест Армении" (1:2). Еще по тайму Глушаков отыграл в 22-м туре с "Пюником" (1:1) и против БКМА (4:0) - в Кубке Армении.

Источник: "Чемпионат"

Денис Глушаков Урарту АПЛ
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