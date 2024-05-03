- С Глушаковым ничего не случилось. Он во время игры на синтетике получил травму и потом на тренировке усугубил ее. У него повреждение икроножной мышцы. Сейчас Денис полетел в Москву на реабилитацию. Никакого конфликта нет и не было.
Ранее сообщалось о том, что российский полузащитник "Урарту" Денис Глушаков был отстранен от основного состава из-за конфликта с другим игроком.
Глушаков перебрался в Армению и присоединился к "Урарту" в феврале этого года. На счету 37-летнего хавбека 12 матчей за свою новую команду, в которых он отдал одну голевую передачу.
Источник: Sport24
Спортдиректор "Урарту" - о Глушакове: никакого конфликта нет и не было. Он получил травму и потом усугубил её
Спортивный директор "Урарту" Дмитрий Кудряшов отреагировал на слухи об исключении из команды полузащитника Дениса Глушакова.
Фото: Чемпионат.com