"Кокорин в прошлом году принёс большую пользу клубу - очень нам помог. В этом году, честно говоря, ожидали большего: много травм, мало матчей сыграл. Вся надежда, что Саша восстановится. Дай бог, чтобы это была его последняя болячка, и он играл стабильно", - заявил Шпилевский.
Экс-форвард сборной России Александр Кокорин выступает в составе "Ариса" из Лимасола на правах аренды второй сезон подряд. Контракт Кокорина с "Фиорентиной", которой принадлежат права на футболиста, истекает летом 2024-го. Ранее пресс-служба "Ариса" сообщила о том, что российский нападающий останется в команде еще на один сезон.
В прошлом году "Арис" стал чемпионом Кипра, а Александр Кокорин был признан игроком года в чемпионате. В текущем сезоне на счету нападающего 6 голов в 18-ти матчах.
Источник: "Чемпионат"
Тренер "Ариса" Шпилевский: в этом году ожидали большего от Кокорина
Наставник кипрского "Ариса" Алексей Шпилевский высказался о продлении контракта форварда Александра Кокорина с клубом.
Фото: "Чемпионат"