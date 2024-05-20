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Президент "Урарту": у Глушакова не было желания оставаться в клубе надолго

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Президент "Урарту" Джеван Челоянц высказался о контракте полузащитника Дениса Глушакова.
Фото: GETTY IMAGES
"Не знаю, останется ли Глушаков. Я президент, а этим занимается спортивный отдел клуба. Контракт Дениса заканчивается через неделю, я с ним пока не говорил. Но у него не было желание оставаться в "Урарту" надолго", - цитирует Челоянца "Матч ТВ".

Денис Глушаков присоединился к армянскому "Урарту" в феврале 2024 года в качестве свободного агента. Полузащитник провёл за клуб 12 матчей и отметился одной голевой передачей. Контракт 37-летнего игрока с "Урарту" истекает по окончании текущего сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бывшего игрока сборной России в 200 тысяч евро.

После 34-х сыгранных туров "Урарту" занимает четвёртое место в турнирной таблице армянского чемпионата и имеет в своём активе 48 очков.

Урарту Денис Глушаков
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