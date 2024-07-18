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The Sun: Патрик Виейра является одним из главных кандидатов на пост главного тренера сборной США
Экс-тренер "Страсбурга" Патрик Виейра может возглавить национальную сборную США по футболу.
Фото: ФК "Страсбург"
Как сообщает источник, Патрик Виейра является одним из главных кандидатов на пост главного тренера американской национальной сборной по футболу. Напомним, что прошлого тренера команды Грегга Берхалтера уволили за неудовлетворительные результаты на Кубке Америки-2024. Сборная США не смогла выйти из группы, заняв 3 место с 3 набранными очками в группе с Уругваем, Панамой и Боливией.
Последним местом работы Патрика Виейра является французский клуб "Страсбург", с которым он проработал 1 год. За свою тренерскую карьеру он успел потренировать такие команды как "Кристал Пэлас", "Ницца", "Нью-Йорк Сити" и молодежную команду "Манчестер Юнайтед".
Источник: The Sun
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Патрик Виейра
Сборная США
Зарубежный футбол
Сегодня, 20:40
Опубликовал:
Александр Маршессо
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