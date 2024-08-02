Сообщается, что ПАОК и Миранчук уже были близки к подписанию контракта в конце мая, но тогда переход сорвался из-за отказа греческого клуба продавать Константелиаса австрийскому "Зальцбургу".
Сейчас клубу из Салоников поступили более интересные предложения по трансферу 21-летнего атакующего полузащитника, что увеличило вероятность его ухода из ПАОКа. Следовательно, у греков появится возможность для подписания Миранчука, который 1 июля после истечения срока контракта с московским "Локомотивом" вышел на рынок свободных агентов.
Интернет-портал Transfermarket оценивает рыночную стоимость Антона Миранчука в 6 млн евро, а рыночную стоимость Иоанниса Константелиаса - в 15 млн евро.
В ПАОКе, который принадлежит российскому предпринимателю Ивану Саввиди, уже выступает два российских футболиста - Магомед Оздоев и Фёдор Чалов.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Источник: ПАОК подпишет Антона Миранчука, если продаст Константелиаса
По информации СМИ, греческий ПАОК может подписать контракт с Антоном Миранчуком при условии продажи Иоанниса Константелиаса.
Фото: "Матч ТВ"