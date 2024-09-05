- Конечно, результатом матча с "Астаной" мы недовольны. Команда проиграла. Понятно, у нас с Александром состоялся разговор. Но это был конструктивный диалог. Обычный мужской разговор. Команда проиграла - и что? Я должен был зайти и похвалить тренера и футболистов за такой исход встречи? Вы же не первый год в футболе. Сами всё должны понимать, - передаёт слова Боранбаева "СЭ".
Казахстанский "Кайрат" 1 сентября 2024 года в домашнем матче 19 тура КПЛ проиграл "Астане" со счётом 0:1, 3 сентября было объявлено, что 41-летний российский главный тренер Александр Кержаков покинул клуб. По данным инсайдерских источников, Кержаков принял решение уйти из "Кайрата" из-за того, что президент клуба оскорбил его и его штаб при футболистах, зайдя в раздевалку после поражения от "Астаны".
Инсайдер Карпов: президент "Кайрата" после поражения оскорбил Кержакова, из-за чего тренер подал в отставку
Президент "Кайрата": команда проиграла - я должен был похвалить Кержакова и футболистов за такой исход встречи?
Президент "Кайрата" Кайрат Боранбаев рассказал, как отреагировал на поражение своей команды от "Астаны" (0:1), после которого клуб покинул главный тренер Александр Кержаков.
Фото: РПЛ