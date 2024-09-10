"Мне обидно, потому что я пришел в "Кайрат", чтобы добиться результата. Понимал, что могу это сделать – с каждым днем убеждался все сильнее. Поэтому произошедшее меня не веселит", - приводит слова Кержакова Sports.
Кроме того, 41-летний специалист опроверг слова президента "Кайрата" о том, что они вместе посмеялись, прочитав в СМИ версии произошедшего.
3 сентября Александр Кержаков объявил об уходе из казахстанского клуба "Кайрат", который базируется в городе Алма-Ата. По сообщениям СМИ, причиной для отставки российского тренера стало оскорбительное обращение президента клуба Кайрата Боранбаева к нему и к членам тренерского штаба в раздевалке в присутствии игроков команды после проигранного матча 17-го тура чемпионата Казахстана "Астане" (0:1).
Александр Кержаков возглавил "Кайрат" в конце мая. На момент ухода алматинский клуб находился на первом месте в турнирной таблице национального первенства.
"Мне обидно". Александр Кержаков поделился эмоциями от ухода из "Кайрата"
Российский футбольный тренер Александр Кержаков рассказал, что чувствует после отставки из казахстанского футбольного клуба "Кайрат".
Фото: личный архив Александра Кержакова