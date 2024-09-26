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Сафонов - о возможной аренде в другой клуб: зачем мне это? Или думаете, что у меня вообще нет шансов играть в "ПСЖ"?

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Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов ответил на вопрос, рассматривал ли варианты с уходом в аренду в другой клуб.
Фото: ФК "ПСЖ"
- Рассматривал в теории. Но зачем мне это? Или думаете, что у меня вообще нет шансов получить игровое время в "ПСЖ"? Сразу уходить в аренду я не был намерен. Мне нужно посмотреть уровень игроков, лиги, освоиться в стране, - цитирует воспитанника "Краснодара" "Матч ТВ".

25-летний Сафонов пополнил состав "ПСЖ" в летнее трансферное окно, перейдя из "Краснодара" за 20 миллионов евро. Голкипер провел за парижан два матча во всех турнирах и пропустил один гол. Трудовой договор Сафонова с французским грандом рассчитан на пять лет.

В текущем сезоне французского чемпионата "ПСЖ" в пяти турах набрал 13 очков и идет на первом месте в таблице. В следующем туре парижане на своем поле примут "Ренн", матч пройдет 27 сентября.

Матвей Сафонов ПСЖ Лига 1
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