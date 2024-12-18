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ПАОК проиграл АЕКу в первом матче 1/4 финала Кубка Греции. Чалов не попал в заявку

ПАОК в первом матче 1/4 финала Кубка Греции по футболу сезона-2024/25 проиграл АЕКу со счётом 0:1.
Фото: ФК АЕК
Игра прошла в Афинах на стадионе "OPAP Arena". Единственный гол в матче был забит на 53-й минуте - его автором стал аргентинский полузащитник АЕКа Эрик Ламела.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе, провел весь матч на поле и на 90+2 минуте получил желтую карточку. Российский нападающий ПАОКа Фёдора Чалова не попал заявку команды на матч.

Ответный матч состоится 9 января 2025 года в Салониках.

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