ПАОК проиграл АЕКу в первом матче 1/4 финала Кубка Греции. Чалов не попал в заявку

ПАОК в первом матче 1/4 финала Кубка Греции по футболу сезона-2024/25 проиграл АЕКу со счётом 0:1.

Фото: ФК АЕК

Игра прошла в Афинах на стадионе "OPAP Arena". Единственный гол в матче был забит на 53-й минуте - его автором стал аргентинский полузащитник АЕКа Эрик Ламела.



Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе, провел весь матч на поле и на 90+2 минуте получил желтую карточку. Российский нападающий ПАОКа Фёдора Чалова не попал заявку команды на матч.



Ответный матч состоится 9 января 2025 года в Салониках.