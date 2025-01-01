"Дай бог, чтобы Саша оставался здоровым, играл без травм. Он чувствует, что в этом сезоне мы можем чего-то добиться. Я чувствую большую зарядку с его стороны. Плюс он осознал, что он капитан, тянет команду вперед, может подсказать на поле. Сейчас Саша показывает то, что он показывал в первом сезоне", - цитирует Шпилевского "РБ Спорт".
В текущем сезоне Александр Кокорин провел за кипрский "Арис" во всех турнирах 12 матчей и отметился 6-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего игрока в 700 тысяч евро, контракт форварда с клубом рассчитан до конца этого сезона.
После 15-ти сыгранных туров "Арис Лимасол" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Кипра с 36-ю набранными очками. Команда Александра Кокорина отстает от лидирующего в таблице "Пафоса" на одно очко.
Тренер "Ариса" Шпилевский: Кокорин осознал, что он капитан, тянет команду вперед, может подсказать на поле
Главный тренер "Ариса" Алексей Шпилевский высказался об игре Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"