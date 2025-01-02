"Выдерживает ли Кокорин свой уровень? Если Александр мотивирован, горит желанием и физически готов, то конечно. Не просто выдерживает, но и превосходит. Бегать, прыгать и бодаться — самое простое, этому любой может научиться. У Саши же есть качества в завершении, креативе", - цитирует Шпилевского "РБ Спорт".
В сезоне-2024/2025 Александр Кокорин провел за "Арис" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего россиянина в 700 тысяч евро, контракт форварда с клубом рассчитан до конца этого сезона.
После 15-ти сыгранных туров команда Алексея Шпилевского располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Кипра с 36-ю набранными очками. "Арис" отстает от лидирующего в таблице "Пафоса" на одно очко.
В "Арисе" высказались об игре Александра Кокорина
Главный тренер "Ариса" Алексей Шпилевский высказался об игре Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"