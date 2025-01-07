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Агент Кокорина рассказал о будущем игрока в следующем сезоне

Тимофей Бердышев агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина подтвердил намерение футболиста продолжить выступать за кипрский клуб.
Фото: ФК "Арис"
«Если в «Арисе» говорят о желании продлить контракт с Кокориным, значит так и есть. Александр намерен продолжить карьеру там в следующем сезоне. Его сегодня устраивает «Арис», — цитирует Бердышева «СЭ».

Напомним, что ранее генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе выразил намерение сохранить 33-летнего российского футболиста Александра Кокорина в команде.

Александр Кокорин является капитаном кипрского клуба. В текущем сезоне он провел 12 матчей в Лиге Кипра, забив 5 мячей и отдав 3 результативные передачи. Это уже третий сезон для россиянина в «Арисе». Кокорин присоединился к «Арису» летом 2022 года на правах двухлетней аренды из итальянской «Фиорентины». Летом 2024 года его контракт с фиалками истёк, и он перешёл в «Арис» на правах свободного агента. Контракт Александра с «Арисом» рассчитан до конца текущего сезона.

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