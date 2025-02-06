Мне кажется, Шапи будет ходить в МЛС по командам, как многие другие футболисты. Только Мовсисян хорошо заиграл там в молодости, и его заметили. Но Америка — это 100% лучше Алжира, куда перешёл Игнатьев», — заявил Сенников «Чемпионату».
Ранее стало известно, что в период текущего трансферного окна воспитанники «Краснодара» перешли в новые клубы. Магомед-Шапи Сулейманов присоединился к команде «Спортинг Канзас-Сити» из США, а Иван Игнатьев пополнил ряды алжирского «ЖС Кабилья».
Сенников — о трансфере Шапи Сулейманова: МЛС определённо лучше Алжира, куда перешёл Игнатьев
Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о переходе российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в американский клуб «Спортинг Канзас-Сити».
Фото: ФК "Краснодар"