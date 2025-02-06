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Сенников — о трансфере Шапи Сулейманова: МЛС определённо лучше Алжира, куда перешёл Игнатьев

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о переходе российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в американский клуб «Спортинг Канзас-Сити».
Фото: ФК "Краснодар"
Мне кажется, Шапи будет ходить в МЛС по командам, как многие другие футболисты. Только Мовсисян хорошо заиграл там в молодости, и его заметили. Но Америка — это 100% лучше Алжира, куда перешёл Игнатьев», — заявил Сенников «Чемпионату».

Ранее стало известно, что в период текущего трансферного окна воспитанники «Краснодара» перешли в новые клубы. Магомед-Шапи Сулейманов присоединился к команде «Спортинг Канзас-Сити» из США, а Иван Игнатьев пополнил ряды алжирского «ЖС Кабилья».

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