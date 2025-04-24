- Очень позитивный, лидер, немногословный – и при этом большой фанат России. Обожает Россию, потому что он влюбился в страну еще во время чемпионата мира. Это был единственный большой турнир, где он был основным вратарем. Он меня все время спрашивает про Россию, говорит: "Я хочу приехать, мне так нравится!" - сказал член тренерского штаба "фиалок" Александр Низелик в интервью Нобелю Арустамяну.
Напомним, на Чемпионате Мира 2018 года в России Давид Де Хеа выступал за сборную Испании. В четвертьфинале команда Фернандо Йерро проиграла в серии пенальти сборной России - 1:1 (3:4).
На клубном уровне Давид известен по выступлениям за "Манчестер Юнайтед", за который играл с 2011 по 2023 год. В составе "манкунианцев" Де Хеа становился чемпионом Англии (2012/13), обладателем Кубка Английской футбольной лиги (2016/17, 2022/23), обладателем Суперкубка Англии (2011, 2013, 2016) и победителем Лиги Европы УЕФА (2016/17).
На данный момент Де Хеа выступает за итальянскую "Фиорентину", перейдя в нее в 2024 году в качестве свободного агента.
Источник: YouTube-канал Нобеля Арустамяна
Тренер "Фиорентины": Де Хеа обожает Россию, большой фанат
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