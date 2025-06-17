"Фламенго" победил "Эсперанс" на старте клубного чемпионата мира

Бразильский «Фламенго» обыграл «Эсперанс» из Туниса в матче первого тура группового этапа Клубного чемпионата мира 2025 года со счетом 2:0.

Фото: ФК "Фламенго"

Игра прошла в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд».



На 17-й минуте счет открыл Джорджиан де Арраскаета, а на 70-й отличился Луис Араужо.



В другом матче первого тура группы D «Челси» выиграл у «Лос-Анджелеса» (2:0). Во тором туре «Фламенго» встретится с лондонским клубом (20 июня в 21:00 мск), а тунисский «Эсперанс» - с американским (21 июня в 1:00 мск).