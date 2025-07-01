По информации источника, голкипер Александр Селихов может продолжить карьеру в турецком "Фатих Карагюмрюке" - сообщалось, что команду в ближайшее время может возглавить Марцел Личка.
Во второй части сезона-2024/2025 Александр Селихов выступал за екатеринбургский "Урал" - вратарь прошел за "шмелей" во всех турнирах 8 матчей, пропустил 11 мячей и сохранил ворота "сухими" в 3 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего футболиста в 900 тысяч евро, ранее Селихов выступал за московский "Спартак". На счету вратаря 1 матч в составе национальной команды России.
Источник: Metaratings.
Селихов может перейти в турецкий "Фатих Карагюмрюк", который должен возглавить Личка
Голкипер Александр Селихов может продолжить карьеру в Турции.
Фото: ФК "Урал"