"Пока не было времени и возможности встретиться с Джикией в Анталье. То они на выезде играют, то мы кочуем. Но, думаю, ещё найдём время кофе выпить. Видел его победный гол недавно — порадовался за Георгия. Всё-таки российский футболист", - цитирует Юрана "Чемпионат".
Сергея Юран летом текущего года стал главным тренером турецкого "Серик Беледиеспора" - сообщалось, что пакет акций этого клуба приобрел экс-инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов.
Георгий Джикия перешел в турецкий "Антальяспор" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил двухлетний контракт. Защитник провел за клуб во всех турнирах 5 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего россиянина в 2 миллиона евро.
Юран оценил игру Джикии за турецкий клуб
Главный тренер "Серик Беледиеспора" Сергей Юран оценил игру защитника "Антальяспора" Георгия Джикии.
Фото: Global Look Press