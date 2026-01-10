Представитель Джикии рассказал о будущем футболиста в "Антальяспоре"

Ранее Телеграм-канал "Mash на спорте" сообщил, что новый главный тренер "Антальяспора" Сами Угурлу готов расстаться с Джикией.
"Пока никто из клуба к нам не обращался с такой информацией. Обычно в подобных случаях связываются с игроком или с его представителем. Ранее никаких предпосылок к уходу Георгия не было. Им в клубе довольны", — передает слова Кузьмичева "Спорт-Экспресс".
Георгий Джикия выступает за "Антальяспор" с июля 2025 года. На данный момент в составе турецкого коллектива россиянин провел 13 матчей, в которых забил 2 мяча. Контракт Джикии с "Антальяспором" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,8 млн евро.
Фото: Getty Images