Кайрат
18:30
БрюггеНе начат
Буде-Глимт
20:45
Манчестер СитиНе начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:00
Чэнду ЖунчэнНе начат

В ПАОКе ответили, почему Чалов пропустил последние матчи клуба

Пресс-служба ПАОКа рассказала, с чем связано отсутствие Чалова в последних матчах клуба.
Фото: ФК ПАОК
"С Федором все в порядке. Это решение тренерского штаба, у нас много нападающих. Это не связано со слухами об уходе", - сообщила пресс-служба клуба "Матч ТВ".

В последних двух матчах греческой команды Федор Чалов оставался вне заявки на игру.

Российский нападающий выступает за ПАОК с начала августа 2024 года. В текущем сезоне футболист провел за клуб 24 матча, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

