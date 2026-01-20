"С Федором все в порядке. Это решение тренерского штаба, у нас много нападающих. Это не связано со слухами об уходе", - сообщила пресс-служба клуба "Матч ТВ".
В последних двух матчах греческой команды Федор Чалов оставался вне заявки на игру.
Российский нападающий выступает за ПАОК с начала августа 2024 года. В текущем сезоне футболист провел за клуб 24 матча, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
В ПАОКе ответили, почему Чалов пропустил последние матчи клуба
Пресс-служба ПАОКа рассказала, с чем связано отсутствие Чалова в последних матчах клуба.
Фото: ФК ПАОК