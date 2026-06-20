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Роналдиньо возобновит карьеру ради одного матча

Роналдиньо вновь примерит футболку профессионального клуба.
Фото: Getty Images
Легендарный бразилец сообщил, что проведёт один матч в составе итальянской "Равенны", выступающей в Серии С.

О своём решении бывший нападающий рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport. По словам экс-футболиста, ради участия в товарищеской встрече он подпишет с клубом краткосрочный контракт.

За карьеру Роналдиньо успел поиграть за ряд европейских грандов, включая "ПСЖ", "Барселону" и "Милан". В 2005 году бразилец стал обладателем "Золотого мяча".

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