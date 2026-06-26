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В "Атланте" прокомментировали будущее Миранчука

Директор по коммуникациям "Атланты Юнайтед" Крис Винклер ответил, получал ли клуб предложения по игроку сборной России Алексею Миранчуку.
Фото: Getty Images
"Мы не раскрываем информацию о том, получали ли предложения по нашим игрокам. Могу лишь сказать, что Алексей является ключевой частью этой команды", - цитирует Винклера Sport24.

Алексей Миранчук защищает цвета "Атланты Юнайтед" с лета 2024 года. Контракт полузащитника сборной России с американским клубом рассчитан до конца 2027-го и может быть продлен еще на год.

В этом сезоне 30-летний хавбек сыграл в 16 матчах за команду во всех турнирах, забил 6 голов и сделал два ассиста на партнеров.

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