В "Атланте" прокомментировали будущее Миранчука

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Нгамале, покинувший "Динамо", будет оштрафован на месячную зарплату - источник
9
Ташуев заявил, что уровень футбола на ЧМ-2026 не сильно превосходит уровень РПЛ
15
Официально: Нгамалё ушёл из "Динамо"
1
Сборная Нидерландов повторила достижение СССР на чемпионатах мира
1
Сборные Парагвая и Австралии победителя не выявили
3
Главные новости
Матчи
23
Скрыть
Сегодня (9)
Завтра (6)
Вчера (8)
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Япония
1 - 1
1
1
Швеция
Завершен
Тунис
1 - 3
1
3
Нидерланды
Завершен
Парагвай
0 - 0
0
0
Австралия
Завершен
Турция
3 - 2
3
2
США
Завершен
Сенегал
22:00
Ирак
Не начат
Норвегия
22:00
Франция
Не начат
Товарищеские матчи. Клубы
Балтика
3 - 0
3
0
Волга Ул
Завершен
Рубин
17:00
КАМАЗ
Не начат
Акрон
17:30
Балтика
Не начат
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Шотландия
0 - 3
0
3
Бразилия
Завершен
Марокко
4 - 2
4
2
Гаити
Завершен
ЮАР
1 - 0
1
0
Южная Корея
Завершен
Чехия
0 - 3
0
3
Мексика
Завершен
Эквадор
2 - 1
2
1
Германия
Завершен
Кюрасао
0 - 2
0
2
Кот-д`Ивуар
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Оренбург
0 - 1
0
1
Нефтехимик
Завершен
Краснодар
5 - 1
5
1
ПСК
Завершен
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Кабо-Верде
03:00
Саудовская Аравия
Не начат
Уругвай
03:00
Испания
Не начат
Египет
06:00
Иран
Не начат
Новая Зеландия
06:00
Бельгия
Не начат
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо
16:30
Торпедо
Не начат
Локомотив
17:00
Родина
Не начат
Чемпионат Мира 2026
Чемпионат Мира 2026
Россия: РПЛ 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Англия: АПЛ 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
A
Мексика
ЮАР
Южная Корея
Чехия
B
Канада
Босния и Герцеговина
Катар
Швейцария
C
Бразилия
Марокко
Гаити
Шотландия
D
США
Парагвай
Австралия
Турция
E
Германия
Кюрасао
Кот-Д`Ивуар
Эквадор
F
Нидерланды
Япония
Швеция
Тунис
G
Бельгия
Египет
Иран
Новая Зеландия
H
Испания
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
Уругвай
I
Франция
Сенегал
Ирак
Норвегия
J
Аргентина
Алжир
Австрия
Иордания
K
Португалия
Конго ДР
Узбекистан
Колумбия
L
Англия
Хорватия
Гана
Панама
В "Атланте" прокомментировали будущее Миранчука
Сегодня, 13:44
Директор по коммуникациям "Атланты Юнайтед" Крис Винклер ответил, получал ли клуб предложения по игроку
сборной России
Алексею Миранчуку.
Фото: Getty Images
"Мы не раскрываем информацию о том, получали ли предложения по нашим игрокам. Могу лишь сказать, что Алексей является ключевой частью этой команды", - цитирует Винклера
Sport24
.
Алексей Миранчук защищает цвета "Атланты Юнайтед" с лета 2024 года. Контракт полузащитника
сборной России
с американским клубом рассчитан до конца 2027-го и может быть продлен еще на год.
В этом сезоне 30-летний хавбек сыграл в 16 матчах за команду во всех турнирах, забил 6 голов и сделал два ассиста на партнеров.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Алексей Миранчук
Атланта Юнайтед
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
1
+1