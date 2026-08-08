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Бабич высказался о переходе Даку в "Спартак"

Сербский защитник "Спартака" Срджан Бабич прокомментировал трансфер в стан красно-белых албанского форварда Мирланда Даку.
Фото: ФК "Спартак"
"Его умения очень пригодятся в тех матчах, когда против нас будут очень плотно обороняться. С Даку обычно действуют минимум два защитника. Значит, больше пространства будет для других игроков.

Надеюсь, все получится, и Даку поможет нам улучшить результаты. Пусть забивает в каждом матче, и пусть все говорят только о его игре. Ни о чем больше", - цитирует Бабича пресс-служба клуба.

Официально о трансфере нападающего "Рубина" пресс-служба "Спартака" объявила в минувший четверг, 6 августа. Московский клуб подписал контракт с албанским центрфорвардом на три года. В составе новой команды 28-летний футболист будет выступать под 19-м игровым номером.

Завтра, 9 августа, красно-белые сыграют у себя дома против "Краснодара" в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на стадионе "Лукойл Арена" и начнется в 20:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников.

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