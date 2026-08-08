Бабич высказался о переходе Даку в "Спартак"

Надеюсь, все получится, и Даку поможет нам улучшить результаты. Пусть забивает в каждом матче, и пусть все говорят только о его игре. Ни о чем больше", - цитирует Бабича пресс-служба клуба.
Официально о трансфере нападающего "Рубина" пресс-служба "Спартака" объявила в минувший четверг, 6 августа. Московский клуб подписал контракт с албанским центрфорвардом на три года. В составе новой команды 28-летний футболист будет выступать под 19-м игровым номером.
Завтра, 9 августа, красно-белые сыграют у себя дома против "Краснодара" в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на стадионе "Лукойл Арена" и начнется в 20:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников.