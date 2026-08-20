Воспитанник "Краснодара" считает, что Сперцян может уехать из Саудовской Аравии в топ-5 лиг

- Эдо - восхитительный игрок. У нас он показывал очень высокий уровень, поэтому я даже не удивлён, что он тащит команду. Я думаю, из Саудовской Аравии он может сделать шаг в топ-5 чемпионатов, - цитирует Мукаилова Metaratings.ru.
Мукаилов этим летом тоже сменил команду. 19-летний форвард отправился из "Краснодара" в "Крылья Советов", где проведёт следующий сезон на правах аренды.
Напомним, Сперцян в летнее межсезонье перебрался в "Аль-Ахли" за 25 млн евро. Футболист уже забил за саудовскую команду.