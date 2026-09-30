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Ямаль - о "Золотом мяче": я играю не только ради этой награды

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль признался, что старается не зацикливаться на борьбе за "Золотой мяч" по итогам 2026 года.
Фото: Getty Images
19-летний футболист вошёл в число претендентов на престижную индивидуальную награду.

- Я стараюсь просто играть и ждать. Я же не голосую и не знаю, кто победил в голосовании.

В конце концов, я играю не только за этот "Золотой мяч", я играю для себя, для болельщиков, с прицелом на следующий сезон. Я играю за свою сборную, чтобы она продолжала побеждать, - цитирует Ямаля Marca.

Имя обладателя награды объявят 26 октября на церемонии в Лондоне. Накануне Ямаль помог сборной Испании разгромить Хорватию со счётом 4:1 во втором туре группового этапа Лиги наций, оформив дубль.

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