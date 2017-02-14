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Алексей Сорокин: билетные центры Кубка конфедераций в городах откроются 19 апреля

Центры по продаже билетов на матчи Кубка конфедераций по футболу откроются в городах-организаторах турнира 19 апреля, сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Билетные центры в городах откроются 19 апреля", - цитирует Сорокина ТАСС.

Первый этап продажи билетов на Кубок конфедераций стартовал 1 декабря и завершился 19 января. Второй этап начнется 1 марта и продлится до 5 апреля, третий пройдет с 19 апреля по 2 июля. Для резидентов РФ самые дешевые билеты на турнир стоят от 960 рублей.
Теги: Сорокин
Сегодня, 17:26
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