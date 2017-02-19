Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Валерий Карпин: российские болельщики не создадут проблем организаторам ЧМ-2018

Бывший полузащитник сборной России Валерий Карпин рассказал о поведении российских болельщиков на Кубке Легенд.

"Стоит ли бояться российских болельщиков? Вы сами все прекрасно видели на Кубке легенд. Это лучший показатель. Болельщики вели себя абсолютно спокойно и не создавали проблем, замечательная семейная атмосфера, а фильм я не смотрел и не собираюсь", - передает его слова ТАСС.
Теги: Карпин
Сегодня, 21:43
Напечатать
1
(3)
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:52) #
  • 0
  •  (4)
online

Все правильно! Болельщики не создадут проблем а вот фанаты !? smirk
Регистрация: 11.04.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.