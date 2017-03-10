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Михаил Дегтярев: недопуск Мутко к выборам в совет ФИФА вызывает недоумение
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что отклонение кандидатуры вице-премьера РФ Виталия Мутко на выборы в совет ФИФА вызывает недоумение.
"Прежде всего, ФИФА - международная организация, которая сама устанавливает как формат своей работы, так и критерии к персональному составу своих управленческих структур. Поэтому здесь эти критерии нужно принимать и им следовать. Других путей взаимодействия с международными организациями нет и быть не может. Со своей стороны могу выразить сожаление, что в будущем составе совета ФИФА не будет представителей России.
Фигура Виталия Мутко в футбольном мире известна, он авторитетный спортивный функционер. Включение в перечень требований к кандидатам в совет такого критерия, как политическая нейтральность, подозрительно и ничего, кроме недоумения, вызвать не может. Прежде Виталий Леонтьевич, будучи даже министром спорта, туризма и молодежной политики, входил с 2009 года в исполком ФИФА. Никому в ФИФА его статус государственного чиновника, члена правительства, абсолютно не мешал", - цитирует Дегтярева ТАСС.
"Прежде всего, ФИФА - международная организация, которая сама устанавливает как формат своей работы, так и критерии к персональному составу своих управленческих структур. Поэтому здесь эти критерии нужно принимать и им следовать. Других путей взаимодействия с международными организациями нет и быть не может. Со своей стороны могу выразить сожаление, что в будущем составе совета ФИФА не будет представителей России.
Фигура Виталия Мутко в футбольном мире известна, он авторитетный спортивный функционер. Включение в перечень требований к кандидатам в совет такого критерия, как политическая нейтральность, подозрительно и ничего, кроме недоумения, вызвать не может. Прежде Виталий Леонтьевич, будучи даже министром спорта, туризма и молодежной политики, входил с 2009 года в исполком ФИФА. Никому в ФИФА его статус государственного чиновника, члена правительства, абсолютно не мешал", - цитирует Дегтярева ТАСС.
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