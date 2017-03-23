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Геннадий Орлов: после Кубка конфедераций "Зенит" продолжит играть на "Петровском"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что после Кубка конфедераций "Зенит" вернется на стадион "Петровский".

Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Три матча с участием "Зенита" пройдут на стадионе до Кубка конфедераций.

- В первом дивизионе зреет сенсация, и еще одна команда с Северо-Запада декларирует свое желание выйти в Премьер-лигу.

– А где они играть хотят? Если в Новгороде, то глупость, это ж команда Ленинградской области. На "Петровском" продолжит играть "Зенит". Новый стадион поставят на доработку после Кубка конфедераций. Это чудо будет, если "Зенит" сыграет в этом году, многое надо доделывать, это ж огромная махина.

- Возвращаясь к "Тосно": город может потянуть две аудитории?

– Да спокойно. Думаю, и три потянет. Другое дело, что им нужно придумать, как заинтересовать аудиторию. Команда дерзкая. Новичок. Команда 21 века. Им нужны настоящие связи с общественностью. Начнут отбирать очки у всех – и будет дерби, "Зенит"-"Тосно".

"Фонтанка"
Теги: Орлов Зенит
Сегодня, 20:02
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21
(2)
№21 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
2018 год Осень.Зенит возвращается на Петровский,так как на Газпром арене во время ЧМ были выявлены недочеты требуется доработка.
2022 год Зенит наконец-то окончательно переезжает на Газпром Арену.
2023 год Газпром Арена закрывается на реконструкцию.Зенит снова вынужден играть на Петровском
2025 год Рфс запрещает Зениту играть на Петровском,в связи с тем,что он устарел и не соответствует требованием премьер--лиги.Газпром Арену обещают открыть к 2027 году.Зенит вынужден проводить домашние матчи в Тосно на местном современном стадионе.
2027 год.Открытие Газпром Арены переносится на год.
2030.год В битве экстрасенсов раскрыта тайна Газпром Арены.Его построили в мертвой зоне,руководством Зенита принято решение снести стадион,и устроить на его месте новое городское кладбище.
2031 год Зенит начинает строить новый стадион.Все только начинается...


А говоришь

Цитата: Сибирячок
Слов нет

kissing


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.

Минусёр, побереги указательный палец.
Мне рейтинг по барабану.
Регистрация: 19.09.2011
№20 Написал: зеленая оса (Сегодня, 21:11) #
  • 0
  •  (2)
online

Придумали дерби smile
Регистрация: 10.03.2017
№19 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:10) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Что же это за Чудо такое, стадион Крестовский??? confused


Чудо чудное,
Диво дивное,
Стройка трудная,
Прогрессивная...

С эким клУбищем
Ты повенчана...

Будет чудище
Рассекречено?


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.

Минусёр, побереги указательный палец.
Мне рейтинг по барабану.
Регистрация: 19.09.2011
№18 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:05) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
2018 год Осень.Зенит возвращается на Петровский,так как на Газпром арене во время ЧМ были выявлены недочеты требуется доработка.
2022 год Зенит наконец-то окончательно переезжает на Газпром Арену.
2023 год Газпром Арена закрывается на реконструкцию.Зенит снова вынужден играть на Петровском
2025 год Рфс запрещает Зениту играть на Петровском,в связи с тем,что он устарел и не соответствует требованием премьер--лиги.Газпром Арену обещают открыть к 2027 году.Зенит вынужден проводить домашние матчи в Тосно на местном современном стадионе.
2027 год.Открытие Газпром Арены переносится на год.
2030.год В битве экстрасенсов раскрыта тайна Газпром Арены.Его построили в мертвой зоне,руководством Зенита принято решение снести стадион,и устроить на его месте новое городское кладбище.
2031 год Зенит начинает строить новый стадион.Все только начинается...


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№17 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 21:00) #
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Новый стадион поставят на доработку после Кубка конфедераций. Это чудо будет, если "Зенит" сыграет в этом году, многое надо доделывать, это ж огромная махина.



видимо, данная доработка будет стоить еще миллиарды
Регистрация: 15.02.2017
№16 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:59) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Слов нет


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№15 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 20:57) #
  • +1
  •  (3)

Новый стадион поставят на доработку после Кубка конфедераций.

Казна, готовь деньги. )
Регистрация: 6.10.2009
№14 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:54) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
это ж огромная махина.

Та не, это уже адская прорва.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№13 Написал: trent (Сегодня, 20:52) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
smile smile smile smile


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№12 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 20:52) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
После проведения Кубка Конфедераций в России новый стадион на Крестовском острове отправят на доработку, матчи на нем на это время проводиться не будут, сообщает «Эхо Петербурга». По данным радиостанции, «Зенит» в следующем сезоне продолжит играть на стадионе «Петровский». Напомним, что официально стадион на Крестовском ввели в эксплуатацию в конце декабря 2016 года.

КРУТО))))))))))))))))) Я БЫ ВСЕХ РАСТРЕЛЯЛ НАХРЕН
ПОЗОРИЩЕ СТРАНЫ
Регистрация: 18.07.2011
№11 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 20:46) #
  • -4
  •  (6)

fd65,
свинья-балалаечник - это круто...
Регистрация: 16.06.2015
№10 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:38) #
  • -1
  •  (3)
online

Значит реконструкция неизбежна......)) из временной постройки будут делать постоянную, успеют ли к ЧМ?(
Регистрация: 28.12.2015
№9 Написал: fd65 (Сегодня, 20:32) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Чудо будет, если Зенит вообще когда нибудь сыграет на "Распил-Арене"......)))))))
))))))))))))
Регистрация: 3.12.2016
№8 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 20:31) #
  • +1
  •  (3)
online

Ещё же надо украсть. Как же без этого? Иначе зачем вообще было стройку начинать?
Регистрация: 7.03.2016
№7 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:30) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: vlees^^
Мы будем как на «Крестовском», так и на «Петровском» играть в зависимости от занятости стадиона.

Во времена СССР играли на нескольких аренах. В зависимости от времени года и дня недели (выходные/будни). На Кирова, на им. Ленина, в СКК "Юбилейный".
Регистрация: 12.11.2007
№6 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 20:29) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees^^
Короче Казань-Арена по питерски


Это пугает!! Строили строили да перестроили..
Регистрация: 12.08.2009
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:27) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Iskander 2M
Мож его (этот грёбанный стадион) вообще не открывать?

Подожди! smile


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: Iskander 2M (Сегодня, 20:24) #
  • +1
  •  (3)

Сцуко, проклятое место. Мож его (этот грёбанный стадион) вообще не открывать?
Регистрация: 12.03.2017
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:20) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Комедия просто...
Может сразу под музей и поставите свои пару трофеев туда, пусть выезжают и вибрируют...
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:15) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Что же это за Чудо такое, стадион Крестовский??? confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: vlees^^ (Сегодня, 20:05) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
joy

Зенитушка уже пустил такую инфу

Зенит» может сыграть несколько матчей в следующем сезоне на стадионе «Петровский» из-за того, что на новом стадионе «Крестовский» будут проводиться коммерческие мероприятия.

«Мы будем как на «Крестовском», так и на «Петровском» играть в зависимости от занятости стадиона.


Короче Казань-Арена по питерски,бгг
Регистрация: 15.03.2017
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