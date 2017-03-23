Геннадий Орлов: после Кубка конфедераций "Зенит" продолжит играть на "Петровском"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что после Кубка конфедераций "Зенит" вернется на стадион "Петровский".Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Три матча с участием "Зенита" пройдут на стадионе до Кубка конфедераций.– А где они играть хотят? Если в Новгороде, то глупость, это ж команда Ленинградской области. На "Петровском" продолжит играть "Зенит". Новый стадион поставят на доработку после Кубка конфедераций. Это чудо будет, если "Зенит" сыграет в этом году, многое надо доделывать, это ж огромная махина.– Да спокойно. Думаю, и три потянет. Другое дело, что им нужно придумать, как заинтересовать аудиторию. Команда дерзкая. Новичок. Команда 21 века. Им нужны настоящие связи с общественностью. Начнут отбирать очки у всех – и будет дерби, "Зенит"-"Тосно".