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Геннадий Орлов: после Кубка конфедераций "Зенит" продолжит играть на "Петровском"
Футбольный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что после Кубка конфедераций "Зенит" вернется на стадион "Петровский".
Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Три матча с участием "Зенита" пройдут на стадионе до Кубка конфедераций.
- В первом дивизионе зреет сенсация, и еще одна команда с Северо-Запада декларирует свое желание выйти в Премьер-лигу.
– А где они играть хотят? Если в Новгороде, то глупость, это ж команда Ленинградской области. На "Петровском" продолжит играть "Зенит". Новый стадион поставят на доработку после Кубка конфедераций. Это чудо будет, если "Зенит" сыграет в этом году, многое надо доделывать, это ж огромная махина.
- Возвращаясь к "Тосно": город может потянуть две аудитории?
– Да спокойно. Думаю, и три потянет. Другое дело, что им нужно придумать, как заинтересовать аудиторию. Команда дерзкая. Новичок. Команда 21 века. Им нужны настоящие связи с общественностью. Начнут отбирать очки у всех – и будет дерби, "Зенит"-"Тосно".
"Фонтанка"
Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Три матча с участием "Зенита" пройдут на стадионе до Кубка конфедераций.
- В первом дивизионе зреет сенсация, и еще одна команда с Северо-Запада декларирует свое желание выйти в Премьер-лигу.
– А где они играть хотят? Если в Новгороде, то глупость, это ж команда Ленинградской области. На "Петровском" продолжит играть "Зенит". Новый стадион поставят на доработку после Кубка конфедераций. Это чудо будет, если "Зенит" сыграет в этом году, многое надо доделывать, это ж огромная махина.
- Возвращаясь к "Тосно": город может потянуть две аудитории?
– Да спокойно. Думаю, и три потянет. Другое дело, что им нужно придумать, как заинтересовать аудиторию. Команда дерзкая. Новичок. Команда 21 века. Им нужны настоящие связи с общественностью. Начнут отбирать очки у всех – и будет дерби, "Зенит"-"Тосно".
"Фонтанка"
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