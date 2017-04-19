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Андрей Абраменко: болельщик ЧМ оставляет после матчей в среднем 3 кг мусора

Руководитель управления по организации уборки и обращению с отходами оргкомитета чемпионата мира-2018 Андрей Абраменко сообщил, что каждый болельщик после матча оставляет после себя в среднем 3 кг отходов.

"3 килограмма отходов после футбольного матча оставляет за собой в среднем каждый зритель на футбольном матче. Это с учетом и обычных болельщиков, где мусора, казалось бы, не так много, и людей из VIP-лож, где тех же стеклянных бутылок значительно больше. А в сумме, если посчитать все матчи турнира, мы получаем около 2000 тонн отходов. Но мы, во-первых, стремится к максимально рациональному использованию вторсырья, а, во-вторых, планируем снизить эту цифру - к примеру, за счет продажи некоторых напитков не в бутылках, а в пластиковых стаканчиках", - цитирует Абраменко "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 22:34
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