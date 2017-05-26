Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:14
«Матч-ТВ обанкротили, потратили за полтора года 3-летний бюджет». Трудные дни федерального спортивного канала (16)
«Матч-ТВ обанкротили, потратили за полтора года 3-летний бюджет». Трудные дни федерального спортивного канала (16)
15:28
"Мама рассказывала, что я всегда обыгрывала братьев". У самой красивой футболистки России сегодня день рождения (13)
"Мама рассказывала, что я всегда обыгрывала братьев". У самой красивой футболистки России сегодня день рождения (13)
14:58
Равиль Сабитов: "Оренбург" все равно остается фаворитом в противостоянии со "СКА-Хабаровск" (1)
Равиль Сабитов: "Оренбург" все равно остается фаворитом в противостоянии со "СКА-Хабаровск" (1)
13:58
"Арсенал" восстановил газон поврежденный фанатами "Спартака", потратив около миллиона рублей (6)
"Арсенал" восстановил газон поврежденный фанатами "Спартака", потратив около миллиона рублей (6)
13:49
Михаил Шац: уверен, стадион в Петербурге еще всосет в себя определенное количество миллиардов (48)
Михаил Шац: уверен, стадион в Петербурге еще всосет в себя определенное количество миллиардов (48)
10:53
Ильгиз Фахриев: у нас появилось целое поколение молодых тренеров, которые не уступают Бердыеву (6)
Ильгиз Фахриев: у нас появилось целое поколение молодых тренеров, которые не уступают Бердыеву (6)
На строительство стадиона ЧМ-2018 в Самаре выделяет дополнительно 1,8 миллиарда рублей
Дополнительно 1,8 млрд рублей выделят в этом году на строительство стадиона в Самаре к чемпионату мира 2018 года, сообщает ТАСС.
В нем предусмотрено увеличение ассигнований в этом году на реализацию госпрограммы "Развитие физкультуры и спорта" на 3,293 млрд рублей - до 92 млрд. На строительство стадиона на 45 тысяч мест в Самаре в рамках подготовки к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу в связи с уточнением объемов выполняемых работ и обеспечением требования Международной федерации футбола (ФИФА) к IT и энергоинфраструктуре дополнительно выделят в сумме 1,8 млрд рублей.
Еще 1,499 млрд рублей выделят в этом году на реконструкцию стадиона "Нарт" в Черкесске (Карачаево-Черкесия), строительство спортивно-оздоровительного комплекса "Атлант" (1 этап, ледовая арена, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Цветочная) и строительство спортивно-культурного центра в поселке городского типа Каа-Хем (Кызылский кожуун, Республика Тыва) в целях создания условий для укрепления здоровья населения и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения обеспеченности спортивными сооружениями в регионе, проведения спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта.
В нем предусмотрено увеличение ассигнований в этом году на реализацию госпрограммы "Развитие физкультуры и спорта" на 3,293 млрд рублей - до 92 млрд. На строительство стадиона на 45 тысяч мест в Самаре в рамках подготовки к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу в связи с уточнением объемов выполняемых работ и обеспечением требования Международной федерации футбола (ФИФА) к IT и энергоинфраструктуре дополнительно выделят в сумме 1,8 млрд рублей.
Еще 1,499 млрд рублей выделят в этом году на реконструкцию стадиона "Нарт" в Черкесске (Карачаево-Черкесия), строительство спортивно-оздоровительного комплекса "Атлант" (1 этап, ледовая арена, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Цветочная) и строительство спортивно-культурного центра в поселке городского типа Каа-Хем (Кызылский кожуун, Республика Тыва) в целях создания условий для укрепления здоровья населения и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения обеспеченности спортивными сооружениями в регионе, проведения спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.