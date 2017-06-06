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Станислав Черчесов: были определенные оплошности, но мы их разберём в рабочем порядке

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями после победы над Венгрией (3:0) в товарищеском матче в Будапеште.

"Что с Зобниным? Мне не хотелось бы опережать события. Колено чуть-чуть опухло. Болит. Завтра сделаем медобследование и будем точно знать. Удовлетворила ли игра Ерохина на месте Зобнина? Во-первых, Ерохин уже играл в основном составе. Каждый, кто вышел – и Полоз, и Миранчук, и Тарасов, и Смольников – вышли и свою партию сыграли. Не хотелось бы кого-то выделять. Были определенные оплошности, но мы их разберём в рабочем порядке. Замена Джикии? У Георгия небольшой ушиб. Но даже если бы его не было, мы планировали выпустить Шишкина минут на 15-20. Времени у нас нет – по возможности надо всё опробовать", - цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".
Теги: Черчесов Сборная России Сборная Венгрии
Сегодня, 00:13
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