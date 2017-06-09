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Алексей Смертин: Калининград станет воротами в Россию для европейских болельщиков ЧМ-2018

Калининград станет воротами в Россию для болельщиков из Европы, которые приедут на матчи чемпионата мира 2018 года, заявил бывший футболист сборной Алексей Смертин.

"Очень приятно, что Калининград задействован (в ЧМ-2018) - это такие ворота в страну со стороны Европы", - сказал Смертин, сравнив город с площадью железнодорожного вокзала, которая создает первое впечатление о городе и его гостеприимстве.

"Вот этой площадью, я думаю, и будет являться Калининград, потому что болельщики, которые приедут сюда, на чемпионат мира, они не были в стране, и очень важно оказать им самый теплый прием. Я не сомневаюсь, что такой прием в Калининграде им будет оказан", - цитирует Смертина ТАСС.
Теги: Смертин
Сегодня, 05:38
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