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Роберт Левандовски: если обыграем Румынию, то откроем себе путь на ЧМ-2018

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поделился ожиданиями от отборочного матча ЧМ-2018 с Румынией.

"Если обыграем Румынию, то откроем себе путь на чемпионат мира в России. Думаю, матч будет тяжелым, как и игра в Румынии. Соперник будет более осторожным, больше внимания уделит обороне. Нам нужно сохранять спокойствие и просто сделать свою работу на глазах у наших болельщиков", - цитирует Левандовски официальный сайт УЕФА.
Теги: Левандовски Сборная Польши Сборная Румынии
Сегодня, 18:37
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