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Сборная Камеруна потеряла защитника перед КК-2017

Сборная Камеруна, которой предстоит участие в Кубке конфедераций-2017, победила в субботу в Яунде Марокко со счетом 1:0 благодаря голу на 29-й минуте Абубакара, использовавшего выход один на один с вратарем.

Вместе с тем "Неукротимые львы" потеряли левого защитника Амбруаза Ойонго. Футболист "Импакт де Монреаль" получил на 17-й минуте серьезную травму (предположительно разрыв крестообразных связок) и покинул поле на носилках.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 10:34
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