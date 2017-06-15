Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Владимир Стогниенко будет комментировать матчи сборной России на КК-2017 в эфире "Маяка"

Комментатор Владимир Стогниенко будет работать на матчах сборной России на Кубке конфедераций в эфире радиостанции "Маяк".

"ВГТРК" реализует свою часть прав на Кубок конфедераций конфедераций в эфире радио "Маяк". Игры сборной России с арен в прямом эфире прокомментирует Владимир Стогниенко", — написал в твиттере журналист Василий Конов.
Теги: Стогниенко
Сегодня, 00:27
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.