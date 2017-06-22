Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Евгений Трефилов: нужно подтянуть технику, а то от нашего футболиста мяч отскакивает, как от дерева

Главный тренер женской гандбольной сборной Евгений Трефилов прокомментировал итоги матча Россия – Португалия (0:1).

"Я двумя руками за хороший футбол. Второй тайм в исполнении сборной России мне понравился. Ребята старались показать игру. Наши болельщики посмотрят на всех великих футболистов. Вчера мы увидели гол в исполнении Роналду. Кубок конфедераций и чемпионат мира важны для развития футбола в России. Приехавшие иностранцы поймут, что по русским улицам ходят не только медведи, и мы не такие дикие, какими кажемся. Недавно вернулся из Польши, где отношение простых людей абсолютно нормальное.

К сожалению, мы отстали и в моем виде спорта, и в футболе. Нужно подтянуть техническую оснащенность, а то не можем отдать пас, а от футболиста мяч отскакивает, как от дерева", - цитирует Трефилова "Спорт-Экспресс".
Теги: Сборная России
Сегодня, 18:15
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: Barmaley (Сегодня, 18:50) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: ЧР
и сколько им платить нужно, чтобы от них не отскакивало, как от стенки?

Ну как Трефилову- тачку в Кремле.
Регистрация: 17.04.2017
№3 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 18:39) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
и сколько им платить нужно, чтобы от них не отскакивало, как от стенки?
Регистрация: 14.03.2010
№2 Написал: vertel латвия (Сегодня, 18:32) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Не, она или есть, или нет, другого не дано.
Регистрация: 13.11.2009
№1 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 18:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
В наше время говорили, что мяч отскакивает как от стенки


--------------------
Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.