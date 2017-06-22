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Защитник сборной Камеруна: я - болельщик московского "Спартака"

Защитник сборной Камеруна Адольф Тейку заявил, что в России он болеет за московский "Спартак".

Тейку имеет опыт выступлений в чемпионате России - в 2013 году он играл за "Краснодар", а в 2015-м - за грозненский "Терек".

"В России я больше всего слежу за "Спартаком", я - болельщик "Спартака". Знаю, что команда выиграла чемпионат и теперь сыграет в Лиге чемпионов. Чтобы говорить о шансах в этом турнире, надо знать, в какую группу попадет команда", - цитирует игрока ТАСС.
Теги: Сборная Камеруна Спартак
Вчера, 23:04
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9
(4)
№9 Написал: kent71 kent71 (Вчера, 23:42) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Негры любят Спартак, Спартак любит негров...

А ты походу по лошадям прикалываешься ,расист хренов..
Регистрация: 17.07.2015
№8 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Вчера, 23:39) #
  • +3
  •  (9)

нужно было еще добавить что бомжекони лузеры))


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№7 Написал: SergioV Белгород (Вчера, 23:27) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
sanyapytilin,
В цветах Зен...ЦСКА нет черного? joy


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
№6 Написал: mifodya Москва (Вчера, 23:14) #
  • +4
  •  (8)
online

Лижет, а вдруг позовут? mask
Регистрация: 19.03.2007
№5 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:13) #
  • -2
  •  (10)

Цитата: sanyapytilin
Мне Головины и Чаловы больше по душе, чем Витиньи...


в красной армии нээээгры - это позор
Регистрация: 20.04.2016
№4 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:10) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Карасик
Цитата: sanyapytilin
Негры любят Спартак, Спартак любит негров...

Ты расист?

Как сказать. Но, больше, да.
Мне Головины и Чаловы больше по душе, чем Витиньи...
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:07) #
  • +2
  •  (12)

гладиатор
Регистрация: 20.04.2016
№2 Написал: Карасик Тула (Вчера, 23:06) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Негры любят Спартак, Спартак любит негров...

Ты расист?
Регистрация: 25.05.2013
№1 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:05) #
  • -6
  •  (18)
Болеет за:
ЦСКА
Негры любят Спартак, Спартак любит негров...
Регистрация: 6.01.2006
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