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Йоахим Лев: я горд своими парнями

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев похвалил футболистов своей команды после выхода в полуфинал Кубка Конфедераций.

"Я горжусь своей командой. Мы вышли в полуфинал, вошли в четверку лучших. Этот результат не был гарантирован, поэтому я горд своими парнями. Они великолепно играли сегодня. Конечно, это была игра за плей-офф – решалось, уезжать нам домой или остаться. В первом тайме мы были под давлением этой ситуации. Мои игроки молодые, я произвел несколько замен в составе перед игрой. Приятно, что во втором тайме мы вспомнили наши сильные стороны, которые мы показывали в двух первых матчах. Мы реализовали свой план на игру, забили, контролировали ход матча. У нас было еще немало моментов. Для меня все это означает, что мы проделали правильную работу с командой", - цитирует Лева "Р-Спорт".
Теги: Лев Сборная Германии Сборная Камеруна
Сегодня, 21:42
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№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 22:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Блин, хоть кому-то есть чем гордиться... А у нас - только ПРОШЛОЕ, что деды-прадеды делали.

Абыдна, да...
Регистрация: 24.09.2013
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