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Центры выдачи паспортов болельщиков в аэропортах будут работать до 12 июля

Иностранцы смогут восстановить утерянный паспорт болельщика Кубка конфедераций (FAN ID) перед выездом с территории РФ до 12 июля. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Романков.

"Мы разворачивали центры технической поддержки как вокруг стадионов, и они работали весь Кубок конфедераций, так и в аэропортах, и некоторых автомобильных пунктах пропуска. В аэропортах центры техподдержки работают до 12 июля, так как у нас паспорт болельщика и безвизовое пребывание на территории РФ заканчивается 12 июля. На случай, если зритель потерял паспорт болельщика или что-то с ним произошло, он может его восстановить непосредственно перед вылетом", - сказал Романков.
Сегодня, 16:07
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