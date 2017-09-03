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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Шевченко: сборная Украины хотела играть в футбол, не отбивалась
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от матча квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Турции (2:0).
"Мы хорошо изучили сборную Турции. Кондиции наших игроков были в лучшем состоянии. Команда сыграла просто великолепно. Желание, отдача, тактика, выбранная на игру, организация — все было выполнено.
Ребята хотели играть в футбол, не отбивались. Наша задача была ждать своего момента. И с первых минут ребята выполнили установку на игру до последнего", - сказал Шевченко в эфире "Футбол 2".
"Мы хорошо изучили сборную Турции. Кондиции наших игроков были в лучшем состоянии. Команда сыграла просто великолепно. Желание, отдача, тактика, выбранная на игру, организация — все было выполнено.
Ребята хотели играть в футбол, не отбивались. Наша задача была ждать своего момента. И с первых минут ребята выполнили установку на игру до последнего", - сказал Шевченко в эфире "Футбол 2".
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