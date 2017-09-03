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Андрей Шевченко: сборная Украины хотела играть в футбол, не отбивалась

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от матча квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Турции (2:0).

"Мы хорошо изучили сборную Турции. Кондиции наших игроков были в лучшем состоянии. Команда сыграла просто великолепно. Желание, отдача, тактика, выбранная на игру, организация — все было выполнено.

Ребята хотели играть в футбол, не отбивались. Наша задача была ждать своего момента. И с первых минут ребята выполнили установку на игру до последнего", - сказал Шевченко в эфире "Футбол 2".
Теги: Шевченко Сборная Украины Сборная Турции
Сегодня, 02:24
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