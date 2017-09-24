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Андрей Шевченко: у Зинченко нет игровой практики, но это будущее сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал заявку команды на матчи квалификации ЧМ-2018 против Косово и Хорватии.

"Пока мы остановили выбор на 23 футболистах, но это, думаю, не окончательный список. В резерве находятся три исполнителя, один из них точно приедет в команду. А может, и два.

На этот раз мы решили не вызывать Шахова и Юрченко. Думаю, будет лучше, если они проведут лишнее время в клубах, где в последнее время играют нечасто. Шахов в недавнем кубковом матче забил, но по нему у нас не самая положительная информация — в двух играх чемпионата он не попадал в заявку, тренер, возможно, временно перестал ему доверять.

Нет игровой практики у Зинченко, но это будущее нашей сборной. Мы всячески его поддерживаем. Хотим, чтобы Саша потренировался в национальной команде, а затем, возможно, он сыграет за молодежку. Три последних матча за свою новую команду на хорошем уровне отыграл Кучер. У нас достаточно информации по нему, и она положительная.

Хорошо выглядит в "Динамо" полузащитник Буяльский, который становится одним из лидеров команды, забивает важные мячи. У нас может быть одно новое имя — это правый защитник "Ворсклы" Пердута, который показывает стабильную игру в команде, неплохо начавшей этот чемпионат.

Почему в основном списке только один нападающий? У нас нет особого выбора форвардов. На данный момент эта позиция — самая слабая. Нет таких атакующих исполнителей, которые постоянно пребывают на ведущих ролях в ведущих клубах, играют в сильных командах в сильных чемпионатах. Нападающие сейчас вообще забивают мало.

Посмотрим еще за Бесединым, будет ли он играть в предстоящих матчах "Динамо" — в чемпионате Украины и Лиге Европы", - цитирует Шевченко "Команда 1".
Теги: Шевченко Зинченко Сборная России
Сегодня, 09:32
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