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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виталий Мутко: ряд рекомендаций по лимиту президент дал - озвучивать не буду
Президент РФС Виталий Мутко отметил, что по вопросу лимита на легионеров он консультировался с Президентом страны Владимиром Путиным.
"Президент всегда обращал внимание на то, что должны играть свои воспитанники, он это и имел в виду. Вот он был в Краснодаре, видел академию, и все выспрашивал у Галицкого- как, что, сколько детей, какая система. А когда Сергей Александрович начал выступать, он меня спросил - какой лимит у вас, как защищаете своих игроков. Такая позиция у нас - надо защищать доморощенных игроков. Всегда можно найти более готового игрока и ваш молодой будет сидеть. Я объяснил, что в Лиге Европы - свои правила, там нет лимита, и мы не можем влиять на клубы. Ну, ряд рекомендаций президент нам дал - озвучивать не буду!", - цитирует Мутко "Спорт-Экспресс".
"Президент всегда обращал внимание на то, что должны играть свои воспитанники, он это и имел в виду. Вот он был в Краснодаре, видел академию, и все выспрашивал у Галицкого- как, что, сколько детей, какая система. А когда Сергей Александрович начал выступать, он меня спросил - какой лимит у вас, как защищаете своих игроков. Такая позиция у нас - надо защищать доморощенных игроков. Всегда можно найти более готового игрока и ваш молодой будет сидеть. Я объяснил, что в Лиге Европы - свои правила, там нет лимита, и мы не можем влиять на клубы. Ну, ряд рекомендаций президент нам дал - озвучивать не буду!", - цитирует Мутко "Спорт-Экспресс".
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