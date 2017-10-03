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Виталий Мутко: ряд рекомендаций по лимиту президент дал - озвучивать не буду

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что по вопросу лимита на легионеров он консультировался с Президентом страны Владимиром Путиным.

"Президент всегда обращал внимание на то, что должны играть свои воспитанники, он это и имел в виду. Вот он был в Краснодаре, видел академию, и все выспрашивал у Галицкого- как, что, сколько детей, какая система. А когда Сергей Александрович начал выступать, он меня спросил - какой лимит у вас, как защищаете своих игроков. Такая позиция у нас - надо защищать доморощенных игроков. Всегда можно найти более готового игрока и ваш молодой будет сидеть. Я объяснил, что в Лиге Европы - свои правила, там нет лимита, и мы не можем влиять на клубы. Ну, ряд рекомендаций президент нам дал - озвучивать не буду!", - цитирует Мутко "Спорт-Экспресс".
Теги: Мутко Путин
Сегодня, 21:25
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№20 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 22:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Зачем столько вас, овец, если вы без пастуха шагу ступить не можете? Не стыдно, млять? Нахлебники епаные


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№19 Написал: grisha (Сегодня, 22:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
А Трамп дал ряд указаний, как победить в шашках Го
Вся Америка кинулась исполнять )))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))
Несчастные люди - рабы эти американцы ! ((((
Регистрация: 19.04.2017
№18 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 22:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
Они дочирикаются, млин, до того, что ФИФА выкинет нахрен нашу сборную с Чемпионата Мира. За вмешательство государства в дела РФС. Идиоты. Особенно речник. Ну дал тебе президент какие-то свои рекомендации, ну и зачем озвучивать? Полный дебил.

Цитата: Hitman
а вас так и будут тыкать и попрекать и совершенно по делу

дурак ты, Вася, все команды играют по Правилам smile
Регистрация: 24.09.2013
№17 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:11) #
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Регистрация: 3.03.2007
№16 Написал: Hitman (Сегодня, 22:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Мы можем себе позволить.

вы не можете,потому что зависимы,поэтому вас и тыкают носом,потому что вы не самостоятельная единица и зависимы от гос денег,Спартак не зависим так как на частные деньги владельца финансируется,а вас так и будут тыкать и попрекать и совершенно по делу
Регистрация: 20.04.2017
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
нужно ужесточать,8 иностранцев у зенита в говночашке бегают

Мы можем себе позволить.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№14 Написал: Hitman (Сегодня, 22:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
нужно ужесточать,8 иностранцев у зенита в говночашке бегают,Капленко наигрываете
Регистрация: 20.04.2017
№13 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
хана футболу.

Не совсем, Путин дал рекомендации по черножопым легам, поэтому их Мутко и не может озвучить, чтобы не подставлять президента.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№12 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
У нас вечно пытаются изобрести колесо
Регистрация: 17.05.2015
№11 Написал: Tokio581 (Сегодня, 21:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
Виталя прогиб засчитан
Регистрация: 18.04.2016
№10 Написал: stas0206 (Сегодня, 21:51) #
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  •  (1)
online

Прогнозы футбольных матчей www.moistavki.ru
Регистрация: 3.10.2017
№9 Написал: Tokio581 (Сегодня, 21:49) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
хана футболу.

Это точно.хана
Сейчас целая свора кривоногих чудаков выстроилась в очередь

Нахрена защищать доморощенных игроков? Они инвалиды наверно.
Регистрация: 18.04.2016
№8 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:45) #
  • +2
  •  (4)

Посмотрите на молодежку и юношескую сборные они горят всем! Откуда игроки появятся из пальца высосут!
Регистрация: 11.04.2016
№7 Написал: AVG Россия (Сегодня, 21:44) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
хана футболу.

Хана ему приходила постепенно с 2007г.
Регистрация: 18.11.2016
№6 Написал: Магомед83 Москвабад (Сегодня, 21:38) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Ливерпуль»
путен братан куйни не посоветует))))


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в этой вселенной бесконечны только две вещи: вкус чефира и тупость долбоёбов в комментариях
Регистрация: 15.08.2017
№5 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 21:36) #
  • +1
  •  (7)
online

Кто-то, решая свои корыстные вопросы, вовремя шепнул президенту нужный примерчик.
Готовимся к проводам классных иностранных игроков, тренеров и российского футбола.
Доморощенные лодыри потирают ручки.
Регистрация: 21.04.2009
№4 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 21:35) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: Skyline
хана футболу.

и уже давно...


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010
№3 Написал: grisha (Сегодня, 21:33) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
хана футболу.

))))))))))))))))
А чему не хана, после указаний ?
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: Хидя (Сегодня, 21:30) #
  • -3
  •  (11)

Главная сакральная жертва сегодня выбралась сама , Серж Фурсенко теперь в ответе за результат..ждем лицензии на отстрел бакланов будущим летом...
Регистрация: 13.03.2017
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:27) #
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  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
хана футболу.


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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