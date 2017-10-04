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Владимир Путин: отставание при подготовке к ЧМ-2018 есть, расслабляться нельзя

Президент России Владимир Путин заявил, что отставание при подготовке объектов к чемпионату мира есть, и расслабляться нельзя.

"Отставание по графику программ подготовки к мировому первенству недопустимы. Мы сейчас с коллегами смотрели макеты... в целом, вполне удовлетворительное. Но отставание некоторое все-таки есть, они не носят критичного характера, ничего такого страшного нет, но, как всегда, я уже об этом не раз говорил... на заключительном этапе сложней всего решаются задачи, на это нужно обратить особое внимание.

Как раз на заключительном этапе кажется, что все и так уже сделано, мы и так уже все успели. Если точка не поставлена, значит, еще не сделали, еще не успели. А если вот так вот расслабиться, то и не доделаем до конца. Нужно самым внимательным образом следить за каждым этапом работ, каждый день", - цитирует Путина "Р-Спорт".
Теги: Путин
Сегодня, 05:37
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