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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дик Адвокат: нам повезло в эпизоде с пенальти
Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат прокомментировал победу над Беларусью (3:1) в матче квалификации ЧМ-2018.
– Как чувствовали себя после того, как узнали, что Швеция победила 8:0?
– Конечно, было неприятно. Ведь сейчас редко в футболе удается встретить такие результаты. Настроение было не лучшее, мы понимали, что надежды на хороший результат очень мало, но тем не менее я сказал футболистам, чтобы они выкладывались в этом матче. Думаю, мы сыграли неплохо. Возможно, где-то нам повезло, но где-то и не везло. Будем думать о том, как сыграть со Швецией.
– Как настраивали игроков на второй тайм и чего от них ждали?
– Мы выпустили Депая во втором тайме. Перешли на схему 4–2–4, имели моменты еще до этого. Если бы реализовали шансы в первом тайме – игра пошла бы по-другому сценарию. Но пока было 1:0, у хозяев было большое желание сравнять счет, и мы не контролировали ход игры. Это был не лучший наш матч, хоть мы его и выиграли. Нам повезло с пенальти (при счете 1:1 – прим.) и что победа осталась за нами.
– Доработаете ли вы ноябрьские спарринги или покинете пост после матча со Швецией?
– Не собираюсь уходить и продолжу руководить сборной в ноябре.
Tribuna.com
– Как чувствовали себя после того, как узнали, что Швеция победила 8:0?
– Конечно, было неприятно. Ведь сейчас редко в футболе удается встретить такие результаты. Настроение было не лучшее, мы понимали, что надежды на хороший результат очень мало, но тем не менее я сказал футболистам, чтобы они выкладывались в этом матче. Думаю, мы сыграли неплохо. Возможно, где-то нам повезло, но где-то и не везло. Будем думать о том, как сыграть со Швецией.
– Как настраивали игроков на второй тайм и чего от них ждали?
– Мы выпустили Депая во втором тайме. Перешли на схему 4–2–4, имели моменты еще до этого. Если бы реализовали шансы в первом тайме – игра пошла бы по-другому сценарию. Но пока было 1:0, у хозяев было большое желание сравнять счет, и мы не контролировали ход игры. Это был не лучший наш матч, хоть мы его и выиграли. Нам повезло с пенальти (при счете 1:1 – прим.) и что победа осталась за нами.
– Доработаете ли вы ноябрьские спарринги или покинете пост после матча со Швецией?
– Не собираюсь уходить и продолжу руководить сборной в ноябре.
Tribuna.com
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