Дик Адвокат: нам повезло в эпизоде с пенальти

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат прокомментировал победу над Беларусью (3:1) в матче квалификации ЧМ-2018.– Конечно, было неприятно. Ведь сейчас редко в футболе удается встретить такие результаты. Настроение было не лучшее, мы понимали, что надежды на хороший результат очень мало, но тем не менее я сказал футболистам, чтобы они выкладывались в этом матче. Думаю, мы сыграли неплохо. Возможно, где-то нам повезло, но где-то и не везло. Будем думать о том, как сыграть со Швецией.– Мы выпустили Депая во втором тайме. Перешли на схему 4–2–4, имели моменты еще до этого. Если бы реализовали шансы в первом тайме – игра пошла бы по-другому сценарию. Но пока было 1:0, у хозяев было большое желание сравнять счет, и мы не контролировали ход игры. Это был не лучший наш матч, хоть мы его и выиграли. Нам повезло с пенальти (при счете 1:1 – прим.) и что победа осталась за нами.– Не собираюсь уходить и продолжу руководить сборной в ноябре.