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Дик Адвокат: нам повезло в эпизоде с пенальти

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат прокомментировал победу над Беларусью (3:1) в матче квалификации ЧМ-2018.

– Как чувствовали себя после того, как узнали, что Швеция победила 8:0?

– Конечно, было неприятно. Ведь сейчас редко в футболе удается встретить такие результаты. Настроение было не лучшее, мы понимали, что надежды на хороший результат очень мало, но тем не менее я сказал футболистам, чтобы они выкладывались в этом матче. Думаю, мы сыграли неплохо. Возможно, где-то нам повезло, но где-то и не везло. Будем думать о том, как сыграть со Швецией.

– Как настраивали игроков на второй тайм и чего от них ждали?

– Мы выпустили Депая во втором тайме. Перешли на схему 4–2–4, имели моменты еще до этого. Если бы реализовали шансы в первом тайме – игра пошла бы по-другому сценарию. Но пока было 1:0, у хозяев было большое желание сравнять счет, и мы не контролировали ход игры. Это был не лучший наш матч, хоть мы его и выиграли. Нам повезло с пенальти (при счете 1:1 – прим.) и что победа осталась за нами.

– Доработаете ли вы ноябрьские спарринги или покинете пост после матча со Швецией?

– Не собираюсь уходить и продолжу руководить сборной в ноябре.

Tribuna.com
Теги: Адвокат Сборная Голландии Сборная Белоруссии
Сегодня, 10:17
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