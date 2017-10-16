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Игорь Бутман: в футболе много импровизации, как и в джазе

Народный артист России, посол Саранска ЧМ-2018 саксофонист Игорь Бутман во время посещения столицы Мордовии Игорь Бутман успел осмотреть город и побывать на объектах мирового первенства, в частности, на "Мордовия Арене".

Музыкант также рассказал, как по его мнению связаны спорт и искусство.

"Многие мои коллеги не видят связи между музыкой и спортом, а я вижу, - сказал он. - Мы все играем для зрителей, чтобы дать им эмоции. В этом плане мы очень похожи, просто у нас разные способы их передать. Футбол очень динамичная игра, очень интересная, каждый раз новая. Там много импровизации, как в джазе".

welcome2018.com
Сегодня, 21:05
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