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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Бутман: в футболе много импровизации, как и в джазе
Народный артист России, посол Саранска ЧМ-2018 саксофонист Игорь Бутман во время посещения столицы Мордовии Игорь Бутман успел осмотреть город и побывать на объектах мирового первенства, в частности, на "Мордовия Арене".
Музыкант также рассказал, как по его мнению связаны спорт и искусство.
"Многие мои коллеги не видят связи между музыкой и спортом, а я вижу, - сказал он. - Мы все играем для зрителей, чтобы дать им эмоции. В этом плане мы очень похожи, просто у нас разные способы их передать. Футбол очень динамичная игра, очень интересная, каждый раз новая. Там много импровизации, как в джазе".
welcome2018.com
Музыкант также рассказал, как по его мнению связаны спорт и искусство.
"Многие мои коллеги не видят связи между музыкой и спортом, а я вижу, - сказал он. - Мы все играем для зрителей, чтобы дать им эмоции. В этом плане мы очень похожи, просто у нас разные способы их передать. Футбол очень динамичная игра, очень интересная, каждый раз новая. Там много импровизации, как в джазе".
welcome2018.com
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